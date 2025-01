Onde vai passar Palmeiras x Novorizontino? Saiba como assistir ao vivo

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam hoje (25), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming) transmitem o jogo.

O Alviverde lidera o Grupo D com sete pontos. Já o Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C, com dois pontos.