Esquiadora tcheca sofre acidente grave, é operada e está em coma induzido

A esquiadora tcheca Tereza Nová passou por uma cirurgia para reduzir o inchaço cerebral hoje em um hospital em Murnau, Alemanha. No momento, ela está em sono artificial, no qual permanecerá pelo tempo que os médicos considerarem apropriado. Terka, estamos pensando em você e enviando todas as forças que temos.

Federação Tcheca de esqui

Tereza disputa a Copa do Mundo da modalidade desde 2019, mas nunca ficou no top 30. Ela também participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, na China, ficando em 14º em sua melhor posição em duas provas.