Transmissão ao vivo de Brasil x Argentina: veja onde assistir

A disputa também define as quatro seleções que irão para a Copa do Mundo Sub-20 de 2026. O Brasil é o maior campeão da competição com 12 títulos - e também o atual campeão.

Nomes como Moscardo, Breno Bidon, Rayan, David Washington e Wesley estão no grupo. Outros atletas não foram liberados para disputar o torneio, como Vitor Roque, do Betis.

Brasil x Argentina -- Sul-Americano Sub-20