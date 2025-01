Transmissão ao vivo de Noroeste x Botafogo: veja onde assistir

O Noroeste é o primeiro colocado do Grupo C, com 4 pontos. Já o Botafogo-SP é o lanterna do Grupo A, com apenas 1 ponto.

O Norusca recebeu o Palmeiras na rodada anterior e ficou no 1 a 1. A equipe de Bauru quer manter a invencibilidade no torneio.

Já o Botafogo-SP quer conquistar a primeira vitória no estadual. O Botinha empatou com o São Paulo em 0 a 0 no último compromisso.



Noroeste x Botafogo-SP -- Paulistão 2025