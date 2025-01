Fórmula E terá tecnologia de recarga rápida que pode vir para carros de rua

O recorde da Formula 1, por exemplo, é de apenas 1,8 segundos. A marca aconteceu no GP do Qatar de 2023, em troca de pneus de Lando Norris, da McLarren.

A agilidade, porém, não é a prioridade da Fórmula E neste momento. A categoria destacou o cuidado com a segurança para a realização da recarga.