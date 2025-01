Transmissão ao vivo de Real Madrid x Red Bull Salzburg: veja onde assistir

Real Madrid e Red Bull Salzburg medem forças hoje (22), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em jogo válido pela 7ª rodada da Champions League.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Real Madrid é o 22º colocado, com 9 pontos, e pode até sair da zona de classificação caso não vença a partida. O Red Bull Salzburg está no 32º lugar, com 3 pontos.