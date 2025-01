Transmissão ao vivo de PSG x Manchester City: veja onde assistir

PSG e Manchester City fazem hoje (22), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), um duelo decisivo pela 7ª rodada da Champions League.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido ao vivo pela Max (streaming).

As equipes estão na parte inferior da tabela e correm risco de não avançarem aos playoffs. O City está na 24ª colocação, com 8 pontos. Já o PSG é o 26º, com 7 pontos.