Transmissão ao vivo de Ponte Preta x Portuguesa: veja onde assistir

Ponte Preta e Portuguesa entram em campo hoje (22), às 20h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? Canal UOL (TV por assinatura), homepage do UOL, TNT (TV por assinatura), Max (streaming) e UOL Play (streaming) transmitem.

A Ponte Preta é a terceira colocada do Grupo D, com 4 pontos. A Portuguesa está na terceira colocação do Grupo B, com apenas 1 ponto.