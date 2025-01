Santos x Palmeiras: horário e onde vai passar ao vivo o jogo do Paulistão

O Palmeiras também não está no topo de sua chave. A equipe de Abel Ferreira soma quatro pontos, dois a menos em relação ao São Bernardo no Grupo D, mas também está invicta no estadual.

Classificação e jogos Paulista

Santos x Palmeiras -- 3ª rodada do Paulistão

Data: 22 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Transmissão: UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, CazéTV e Record

