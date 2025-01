Onde vai passar Santos x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D, com quatro pontos. O Santos também tem quatro pontos e está na segunda posição no Grupo B.

O Alviverde vem de um empate. O Verdão jogou fora de casa e ficou no 1 a 1 contra o Noroeste.

O Peixe também empatou no último compromisso. Jogando no Moisés Lucarelli, a equipe ficou no 1 a 1 contra a Ponte Preta.

Santos x Palmeiras -- Paulistão 2025