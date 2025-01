Onde vai passar PSG x Manchester City pela Champions? Saiba como assistir

PSG e Manchester City entram em campo hoje (22), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), pela 7ª rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Max (streaming).

O jogo é decisivo para as duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela. O City está na 24ª colocação, com 8 pontos. Já o PSG é o 26º, com 7 pontos.