Léo Batista é velado na sede do Botafogo: 'Grande mestre'

O corpo do jornalista esportivo João Batista Belinaso Neto, o Léo Batista, foi velado na tarde desta segunda-feira (20), na sede do Botafogo. Ele morreu no último domingo, aos 92 anos, após complicações de um tumor no pâncreas.

O que aconteceu

A cerimônia teve a presença de familiares, amigos, companheiros de profissão e fãs. O sepultamento será nesta terça-feira.