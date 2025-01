Real Madrid x Las Palmas: onde assistir e horário do jogo pelo Espanhol

Real Madrid e Las Palmas se enfrentam neste domingo (19), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real Madrid vem de classificação sofrida na Copa do Rei. A equipe empatou com o Celta de Vigo por 2 a 2 no tempo normal, mas viu a estrela de Endrick brilhar na prorrogação e se classificou com 5 a 2 no placar.