Transmissão ao vivo de Fluminense x Maricá: veja onde assistir

Tricolor tem usado time alternativo. Marcão segue no comando enquanto Mano Menezes realiza a pré-temporada com os principais nomes do elenco.

O Maricá quer manter os 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Botafogo por 2 a 1 e na rodada anterior bateu o Boavista por 1 a 0.

Fluminense x Maricá -- Carioca 2025