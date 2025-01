Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Cruzeiro na FC Series: onde assistir

Imagem: Rafael Ribeiro via Instagram/Cruzeiro

Atlético e Cruzeiro fazem o clássico mineiro neste sábado (18) nos Estados Unidos. Os arquirrivais duelam a partir das 17h (de Brasília), em amistoso válido pelo torneio de pré-temporada FC Series.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta para MG, exceto Juiz de Fora), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Goat (Youtube).

Será o primeiro compromisso do Galo em 2025. Enquanto o grupo principal realiza a preparação nos EUA, o time alternativo atleticano entrará em campo no domingo (19) para a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Aymorés.