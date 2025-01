Surfe: Luana Silva bate japonesa e é a 1ª brasileira campeã mundial júnior

As duas competidoras conseguiram notas medianas, com Nakashio mantendo a vantagem durante a maior parte da bateria. Então, com 90 segundos restantes, Luana pegou uma ótima onda e assumiu a liderança, até que a japonesa recuperou a posição.

Pouco antes do sinal final, a brasileira encontrou mais uma boa onda, e fez duas manobras verticais para conseguir a pontuação e vencer a bateria com um total de 12,23, de um máximo possível de 20.