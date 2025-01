Noroeste x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

O Palmeiras estreou com vitória. Com equipe mista, o Alviverde bateu a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, na última semana.

Classificação e jogos Paulista

Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe quase toda titular. A provável escalação tem: Weverton; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López.

O Noroeste também estreou com vitória. A equipe de Bauru foi até Rio Claro e venceu o Velo Clube por 2 a 0 no reencontro dos times após decidirem a A2 em 2024 — o Velo ficou com o título.

Noroeste x Palmeiras -- Campeonato Paulista

Data e horário: 18 de janeiro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo de Castilho, em Bauru (SP)

Transmissão: UOL Play (streaming) e CazéTV (Youtube)

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.