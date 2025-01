Getafe x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

Getafe e Barcelona se enfrentam neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no estádio Alfonso Pérez, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira do returno.

O duelo terá transmissão do canal ESPN (TV fechada) e da plataforma de streaming Disney+. O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances da partida.

O Getafe vem embalado por três vitórias seguidas, sendo duas pela Copa do Rei e uma pelo Espanhol. O time soma 19 pontos e luta para se afastar da zona de rebaixamento.