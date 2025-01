Bia avança, e Brasil tem três tenistas brigando nas duplas em Melbourne

Ainda na chave feminina, Bia Haddad e Laura Siegemund, com o triunfo de hoje, marcaram um confronto com a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anna Kalinina.

Entre os homens, Orlando Luz, que finalmente, aos 26 anos, optou por priorizar o circuito de duplas, joga o Australian Open ao lado do francês Gregoire Jacq, e os dois estrearam no evento com vitória por 6/2 e 6/2 em cima dos indianos Jeevan Nedunchezhiyan e Vijay Sundar Prashanth. O próximo obstáculo para Luz e Jacq será o time dos cabeças de chave 9: Sander Gillé e Jan Zielinski.

A chave masculina tinha mais duas parcerias brasileiras, mas ambas foram derrotadas na primeira fase. Marcelo Melo e Rafael Matos foram superados por Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin por 6/3, 4/6 e 6/2; enquanto Fernando Romboli e Marcelo Zormann caíram diante dos alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner: 3/6, 7/5 e 7/6(10-6).

Por último, a chave de duplas mistas tinha a presença de Marcelo Melo, mas o mineiro e sua parceira, a taiwanesa Hao Ching Chan, foram superados na estreia pelos australianos Kimberly Birrell e John Patrick Smith: 7/6(5) e 6/3.