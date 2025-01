Internacional x México: onde assistir e horário do amistoso

O Internacional enfrenta a seleção do México em amistoso nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O jogo terá transmissão da TV Record (somente para o RS), do sportv (TV fechada) e da CazéTV (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances do amistoso.

O Inter voltou de férias dia 6 de janeiro e segue a preparação para 2025. O duelo contra o México será o único amistoso de pré-temporada do Colorado, que estreia no Gauchão apenas no dia 22 de janeiro, contra o Guarany de Begé.