Bia Haddad joga o suficiente e avança à terceira rodada no Australian Open

Após uma vitória suada na estreia, Beatriz Haddad Maia voltou à quadra no Australian Open e anotou uma vitória tranquila, ainda que com uma atuação pouco inspirada. A número 17 do mundo aproveitou bem as fragilidades e os muitos erros da russa Erika Andreeva (20 anos, #86 do mundo), aplicou 6/2 e 6/3 em 1h21min e garantiu sua vaga na terceira rodada em Melbourne.

O resultado desta quinta-feira faz Bia igualar sua melhor campanha no Australian Open, que veio no ano passado. Na ocasião, a paulista alcançou a terceira rodada e então foi superada pela qualifier russa Maria Timofeeva (#170 na época).

Desta vez, a número 1 do Brasil terá pela frente a vencedora do jogo entre a russa Veronika Kudermetova (#75) e a britânica Katie Boulter (#25). O duelo valerá uma vaga nas oitavas de final em Melbourne.