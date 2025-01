Bia destaca jogo mais lúcido e celebra firme vitória em Melbourne

Após uma primeira rodada sofrida, na qual não saiu satisfeita de quadra, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia celebrou a melhora no seu jogo e a vaga na próxima fase do Australian Open, atingindo seu melhor resultado no torneio. A paulista concedeu uma entrevista exclusiva a TenisBrasil, na qual analisou a vitória contra Erika Andreeva, a futura adversária no próximo duelo da competição, e como tem sido a batalha contra si mesma.

Bia destacou a melhora em seu saque e devolução, aspectos que segundo ela, são primordiais para os tenistas de hoje em dia, "Hoje eu consegui fazer um jogo mais lúcido, e com um pouco mais de calma tomei melhores decisões. Meu objetivo era melhorar mentalmente, ser protagonista e tentar impor meu tênis", disse a brasileira, que saiu de quadra contente.

