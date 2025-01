Volta Redonda x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo do Carioca

O Volta Redonda acabou derrotado para o Madureira, por 2 a 0. A equipe ocupa a última posição do Campeonato Carioca, com zero pontos conquistados e -2 no saldo de gols, atrás de Bangu e Flamengo, com um a mais no saldo.

Volta Redonda x Fluminense - 2ª rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, Rio de Janeiro

Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (streaming)