Transmissão ao vivo de Vila Nova x Corinthians: veja onde assistir

Vila Nova e Corinthians se enfrentam hoje (15), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela 3ª fase da Copinha.

Onde assistir ao vivo? O confronto decisivo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura).

O Corinthians contou com um gol do volante Bahia para superar o Falcon por 1 a 0 na fase anterior. O Timão se classificou na segunda posição de seu grupo na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota.