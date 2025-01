Palmeiras x Sport: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

No grupo 20, o Sport se classificou em primeiro também com sete pontos. O Leão bateu o Oeste na segunda fase por 5 a 4 nas penalidades, após empate sem gols no tempo normal, e seguiu para a terceira fase para enfrentar o Palmeiras.

Palmeiras x Sport - Terceira fase da Copinha

Data e hora: 15 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri - Barueri, São Paulo

Onde assistir: CazéTV (YouTube)