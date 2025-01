Palmeiras x Portuguesa: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Já a Portuguesa, que alcançou as quartas de final no Paulistão passado, conta com medalhões no elenco. O time de Cauan de Almeida tem nomes como o goleiro Rafael Santos e o atacante Henrique Almeida no plantel.

Classificação e jogos Paulista

Palmeiras x Portuguesa -- 1ª rodada do Paulistão

Data: 15 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: UOL Play (streaming), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube)