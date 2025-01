Fonseca dispara em cotação de bets e cola em favoritos do Australian Open

As odds para ele se sagrar campeão variam de 26 a 40 — isso significa que os retornos estão entre R$ 26 e R$ 40 para cada R$ 1 apostado. Antes da partida contra Rublev, elas ficavam entre 67 e 100.

João Fonseca em açãocontra Andrey Rublev no Australian Open Imagem: Jason Heidrich/Getty

Fonseca fica na frente de tenistas mais experientes e melhores ranqueados do que ele, incluindo representantes do top 10. O dinamarquês Casper Ruud (#6) e o australiano Alex de Minaur (#8) aparecem atrás dele. O novo fenômeno do tênis começou o torneio como o 112º do mundo e já entrou momentaneamente no top 100 —o ranking atualizado só será divulgado nas próximas semanas.

O top 5 de favoritos nas bets permanece o mesmo. Atual número 1, o italiano Jannick Sinner fica em primeiro em todas,seguido por Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev, nesta sequência.

Salto de João nas Bets