Cruzeiro x São Paulo: horário e onde assistir ao amistoso da FC Series

Pelo São Paulo, Oscar, o principal reforço da equipe desta temporada, também deverá estar presente. Ainda que não sejam confirmadas as condições do meia para ser ou não titular já contra o Cruzeiro, o Tricolor contará com Lucas Moura no meio-campo, atleta que foi um dos destaques do elenco no último ano e deverá ser titular para confrontar o Cabuloso.

Cruzeiro x São Paulo - Jogo amistoso pela FC Series

Data e hora: 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium - Orlando, EUA

Onde assistir: Band (TV aberta), SporTV (TV fechada), CNN Esportes, TNT Sports e Canal GOAT (YouTube)