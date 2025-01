Gauff diz que acompanha João Fonseca há dois anos: 'fã desde o começo'

À medida que João Fonseca começa a se destacar na elite do tênis mundial, cada vez mais nomes importantes do circuito passam a observar os passos do carioca de apenas 18 anos. Estrelas como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz já fizeram suas observações sobre o brasileiro. E outra admiradora declarada é a norte-americana Coco Gauff, número 3 do ranking da WTA.

"A primeira vez que ouvi falar dele foi há dois anos, quando fui campeã do US Open e ele ganhou o juvenil. Tiramos uma foto juntos e eu queria saber mais sobre aquele jogador tão talentoso. Comecei a acompanhar sua carreira desde então. Posso dizer que sou fã do Fonseca desde o começo", disse Gauff, na coletiva de imprensa desta quarta.

"Não pude assistir o jogo inteiro ontem, porque foi muito tarde. Mas não fiquei surpresa com o resultado. Falei que ele ia vencer. Só não esperava que ele fosse fechar em três sets, achei que seria em quatro. É muito bom vê-lo se apresentar bem nos grandes palcos e espero que ele siga nesse caminho", acrescentou a jovem norte-americana de 20 anos.