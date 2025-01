Arsenal x Tottenham: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Inglês

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O jogo Arsenal x Tottenham, válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, será disputado nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

A ESPN (TV fechada) e a Disney+ (streaming) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Arsenal está na caça ao líder Liverpool e soma 40 pontos na tabela. O time entrou a semana com um desfalque de peso: Gabriel Jesus. O brasileiro teve uma lesão no ligamento do joelho e está fora da temporada.