Transmissão ao vivo de Botafogo x Portuguesa-RJ: veja onde assistir

Botafogo e Portuguesa-RJ duelam hoje (14), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere.

O Glorioso perdeu na estreia, quando entrou em campo com uma equipe alternativa. Em casa, o Botafogo viu o Maricá vencer por 2 a 1, mesmo com um jogador a menos desde os 11 do primeiro tempo.