Nottingham Forest x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo do Inglês

O Nottingham Forest recebe o Liverpool nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), em jogo pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O confronto será transmitido pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do duelo em tempo real.

O Liverpool é líder do Campeonato Inglês, com 46 pontos conquistados em 19 partidas. Com apenas uma derrota no torneio até o momento, a equipe de Salah busca continuar com boa sequência de vitórias para não deixar os rivais diminuírem a vantagem de seis pontos na primeira posição.