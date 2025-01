Bola de João Fonseca alcançou 181 km/h, a mais rápida do Australian Open

O fenômeno brasileiro João Fonseca, que venceu o top 10 Andrey Rublev por 3 sets a 0 no Australian Open, registrou um winner de direita a 181 km/h, bola mais rápido do torneio até então, contou o colunista Alexandre Cossenza no UOL News Esporte desta terça (14).

O colunista disse que a atuação do brasileiro de 18 anos foi "histórica" .