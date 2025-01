Que horas é o jogo de João Fonseca no Australian Open? Veja onde assistir

A estreia de João Fonseca na chave principal do Australian Open será nesta terça-feira (14), por volta de 6h30 (de Brasília). O adversário será o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo.

Onde assistir ao vivo? Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca é o tenista mais novo nesta edição do Australian Open, com 18 anos. O carioca é o atual número 113 do mundo e fará sua primeira partida da carreira em uma chave principal de slam.