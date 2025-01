Juventus x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

O Juventus, por outro lado, foi líder de seu grupo e já venceu e até goleou. Em três jogos no grupo 31, foram duas vitórias e um empate do Moleque Travesso, com 7 gols feitos e somente um sofrido.

Tanto Juventus quanto o Vasco são campeões e buscam o bicampeonato da Copinha. Enquanto o cruzmaltino levou o troféu em 1992, a equipe paulistana do bairro da Mooca sagrou-se campeã em 1985.

Juventus x Vasco -- 2ª fase da Copinha

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, Rua Javari, em São Paulo

Data e horário: 13 de janeiro de 2025, às 15h

Transmissão: CazéTV.