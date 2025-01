Bia Haddad passa aperto contra #146 do mundo, mas avança no Australian Open

No décimo game, Bia sacava em 40/15 para empatar a parcial, mas cometeu seguidos erros e cedeu um set point. Jogou com um segundo saque fraquíssimo (108 km/h) e cometeu um erro de forehand que deu o set a Riera: 6/4. A brasileira terminou a parcial somando 21 erros não forçados e 12 bolas vencedoras, contra 14 e 8 da argentina, respectivamente.

O segundo set foi mais equilibrado ainda, com pouquíssimas chances de quebra. Na reta final, Riera fez um péssimo começo no 11º game e deu dois break points para a brasileira. Bia, no entanto, desperdiçou ambos, inclusive atacando uma devolução de segundo saque no meio da rede. A paulista ainda teve uma terceira chance, mas Riera se salvou com uma bela paralela de direita. A quebra finalmente veio na quarta chance, depois de uma linda devolução cruzada de Bia e uma passada para fora de Riera.

Antes do terceiro set, mais drama. Bia precisou salvar cinco break points, inclusive saindo de 0/40, antes de fechar o game e a parcial com uma belíssima cruzada de backhand.

A quebra que deu a vantagem decisiva à brasileira veio no quinto game do set final. Bia, contudo, teve de salvar dois break points no game seguinte, e o fez com eficiência. No 30/40, sacou aberto e matou o ponto com uma paralela de forehand na bola seguinte. Após uma esquerda ruim de Riera, Bia confirmou o serviço e fez 4/2. Depois disso, a paulista tomou as rédeas do jogo definitivamente.

