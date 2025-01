Transmissão ao vivo de Fluminense x Sampaio Corrêa: veja onde assistir

Fluminense e Sampaio Corrêa duelam hoje (12), às 19h (de Brasília), no Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca de 2025.

Onde assistir ao vivo? Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Fluminense foi semifinalista em 2024 no Carioca. O Tricolor acabou superado pelo Flamengo, que se tornaria campeão em cima do Nova Iguaçu.