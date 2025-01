São Paulo x América-RN: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

Já o América-RN conquistou a vaga na última rodada. A equipe potiguar venceu o Comercial de Tietê por 4 a 1 e confirmou a segunda colocação da chave 12.

O São Paulo conquistou seu último título da Copinha em 2019, quando bateu o Vasco nos pênaltis. O clube é o terceiro maior campeão do torneio, empatado com o Flamengo, com quatro taças.

São Paulo x América-RN -- 2ª fase da Copinha

Local: Zezinho Magalhães, em Jaú

Data e horário: 12 de janeiro de 2025, às 19h

Transmissão: CazéTV