Monteiro perde 2 match points e leva virada de Nishikori no Australian Open

No 11º game, Nishikori finalmente quebrou o saque do brasileiro, contando com uma dupla falta e um erro de backhand de Monteiro. Com 6/5 no placar, o asiático confirmou o serviço e forçou o quarto set.

A partida mudou. O saque de Monteiro parou de entrar com a eficiência de antes, e Nishikori começou a devolver mais dentro da quadra e de forma agressiva. O brasileiro se salvou de dois break points no primeiro game do quarto set, mas acabou quebrado no terceiro game, quando Nishikori disparou uma paralela vencedora de direita. O set foi todo do japonês, que somou mais uma quebra, fez 6/2 e levou a decisão para o quinto set.

Monteiro, que já havia pedido um atendimento médico e foi tratado fora de quadra, não conseguiu equilibrar o jogo novamente. Perdeu o serviço mais uma vez no terceiro game e viu Nishikori, que errava menos e confirmava o saque sem drama, administrar a vantagem até completar a virada.

