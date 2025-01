Arsenal x Manchester United: horário e onde assistir à Copa da Inglaterra

Com apenas duas derrotas no Campeonato Inglês, o Arsenal é vice-líder da competição. O elenco comandado por Mikel Arteta venceu 11 das 20 partidas disputadas, somando 40 pontos. A equipe, porém, possui sete empates, situação que complica o Arsenal na corrida para alcançar o Liverpool, com 46 pontos.

Já o United vive vida difícil, na 13ª posição do torneio por pontos corridos. Os Red Devils venceram apenas seis partidas, empataram cinco e perderam nove, com menos de dez pontos de diferença do Ipswich Town, primeiro colocado na zona de rebaixamento.

Arsenal x Manchester United - Terceira rodada da Copa da Inglaterra

Data e hora: 12 de dezembro de 2025, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Emirates - Londres, Reino Unido

Onde assistir: Disney+ (streaming)