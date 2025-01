Transmissão ao vivo de Nova Iguaçu x Vasco: veja onde assistir

Nova Iguaçu e Vasco entram em campo hoje (11), às 16h30, em São Januário (RJ), no Rio de Janeiro, para fazer a estreia das equipes no Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

As equipes se enfrentaram na semifinal do Carioca do ano passado. Na ocasião, o Nova Iguaçu levou a melhor e se classificou para fazer a final contra o Flamengo.