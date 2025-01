Transmissão ao vivo de Botafogo x Maricá: veja onde assistir

Botafogo e Maricá entram em campo hoje (11), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos (RJ), no Rio de Janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Goat (Youtube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

Campeão do Campeonato Brasilieiro e da Libertadores, o Botafogo quer voltar às finais do Carioca. Em 2024, o Botafogo ficou fora das semifinais pelo segundo ano consecutivo e acabou disputando a Taça Rio.