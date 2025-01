Onde vai passar Nova Iguaçu x Vasco? Como assistir ao vivo com imagens

Fábio Carille é o novo treinador do Vasco para 2025. O comandante deixou a equipe do Santos logo após confirmar o retorno para a Série A em 2024.

O Cruz-Maltino ainda não terá o time principal em campo nas primeiras rodadas do Estadual. O técnico do sub-20 Ramon Lima ficará à beira do campo.

O Vasco tenta quebrar uma sequência de oito anos sem títulos do Carioca. A equipe possui 24 taças do torneio estadual.

Nova Iguaçu x Vasco -- Campeonato Carioca 2025