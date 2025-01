Fãs invadem perfil de rival russo de Fonseca: 'Cachaça é melhor que vodka'

Cachaça is better than vodka.

Brasileiros no perfil de Rublev

Alguns torcedores, no entanto, passaram do ponto. Rublev também foi alvo de ataques e de deboches, o que inspirou outros brasileiros a saírem em defesa do tenista de 27 anos. "Se prepare para quebrar três raquetes no mínimo", escreveu um internauta, mencionando as explosões de raiva que o atleta demonstrou ao longo do último ano. Posteriormente, o russo revelou que estava enfrentando depressão.

Quem é o adversário de Fonseca

Rublev é o atual número 9 do mundo. Natural de Moscou, ele chegou a ser o quinto do ranking em setembro de 2021, sua melhor posição na carreira. Já disputou uma partida em 2025 e foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan (#57) no ATP 250 de Hong Kong.

O russo está em sua 12ª temporada como profissional. O tenista de 1,88m se profissionalizou em 2014 e conta com um retrospecto positivo: 335 vitórias e 185 derrotas até então.

Rublev se revolta após ponto perdido e dá raquetadas na própria perna Imagem: Reprodução

Rublev oscilou no ano passado e demonstrou comportamento explosivo em quadra. Ele chegou a ter ataques de raiva durante partidas, como quando deu sete raquetadas na própria perna e ficou sangrando após perder um ponto. O russo também "estourou" uma raquete no joelho após ser eliminado em Wimbledon.