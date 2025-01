Botafogo x Maricá: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Carioca

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca de 2025 às 16h (de Brasília) deste sábado (11), contra o Maricá, no Nilton Santos.

A partida será transmitida ao vivo na TV Bandeirantes, no Premiere e no canal Goat, no YouTube. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O Botafogo terá um time alternativo enquanto o grupo principal segue de folga. A reapresentação dos maiores nomes do elenco será apenas na terça (14). Além disso, o Alvinegro carioca não conta com um técnico efetivado após a saída de Artur Jorge.