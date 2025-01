Brasil x Colômbia: quando é a final da Kings League e onde assistir?

O Brasil venceu o México por 3 a 1 nesta sexta-feira (10) e garantiu um lugar na decisão do Kings League World Cup Nations, que será domingo (12) contra a Colômbia, às 14h15, no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

Onde assistir ao vivo? CazéTV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma)

A caminhada do Brasil na Kings League. Foram vitórias diante a Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4) e México (3 a 1).