Fonseca é até top 10 entre favoritos em bets para vencer o Australian Open

Fenômeno brasileiro, o estreante João Fonseca chega a aparecer até no top 10 de favoritos para vencer o Australian Open, de acordo com cotações em casas de apostas.

O que aconteceu

Fonseca é o 10º no site da Sportingbet, com odd de 67. Isso significa que o retorno é de R$ 67 para cada R$ 1 apostado no brasileiro, que ocupa a 113ª posição no ranking de simples da ATP.

Nesta casa de apostas, ele fica à frente de seu adversário na primeira rodada, o número 9 do mundo. O russo Andrey Rublev é o 15º, com cotação de 101.