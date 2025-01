Transmissão ao vivo de Zumbi x Flamengo: veja onde assistir

Cariocas usam a equipe B do sub-20 na Copinha. Os principais jogadores ficaram no Rio de Janeiro para a preparação do Campeonato Carioca. Mesmo assim, há alguns destaques, como Joshua e Ryan Roberto.

Zumbi-AL x Flamengo -- Copinha 2025

Local: Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP)

Data e horário: 08 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: sportv (TV fechada)