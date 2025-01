Picos x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha

O São Paulo enfrenta o Picos-PI às 19h (de Brasília) desta terça-feira (7), no Zezinho Magalhães, em Jaú, pela segunda rodada do Grupo 11 da Copinha.

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O São Paulo busca a segunda vitória após estrear com o pé direito. O Tricolor paulista venceu o Serra Branca-PB por 2 a 0, com dois gols de Ryan Francisco, no primeiro duelo do grupo e está em segundo, ficando atrás do XV de Jaú pelo saldo de gols.