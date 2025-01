João Fonseca larga bem e avança no qualifying do Australian Open

Em busca de sua primeira participação na chave principal de um slam como profissional, João Fonseca começou bem sua campanha no Australian Open de 2025. O carioca de 18 anos, atual #113 do ranking, superou o obstáculo inicial no qualifying ao fazer 6/4 e 6/0 em cima do argentino Federico Gómez (#136), cabeça de chave 29 do classificatório.

A vitória desta terça-feira foi a 11ª consecutiva de Fonseca no circuito mundial. Antes de ir a Melbourne, ele foi campeão do ATP Finals Next Gen, em Gidá, na Arábia Saudita, e levantou o troféu do Challenger 125 de Camberra, também na Austrália. O brasileiro agora precisa vencer mais dois jogos para chegar à chave principal do Australian Open.

Seu próximo obstáculo será passar pelo jovem Coleman Wong (20 anos, #172), de Hong Kong, que vem de vitória sobre o cazaque Dmitry Popko (#183) por 7/5, 3/6 e 7/5. Se voltar a avançar, o brasileiro vai encarar na última rodada do qualifying o vencedor do jogo entre o argentino Thiago Tirante (#115) e o francês Titouan Droguet (#185).